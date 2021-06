Θεσσαλονίκη

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένη έπεσε από μπαλκόνι

Θανατηφόρα ήταν η πτώση ηλικιωμένης από μπαλκόνι διαμερίσματος πολυκατοικίας.

Τραγικό θάνατο βρήκε το απόγευμα της Τρίτης μια ηλικιωμένη γυναίκα στην περιοχή Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη.

Η γυναίκα έπεσε στο κενό από το μπαλκόνι του διαμερίσματός της, το οποίο βρίσκεται στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας.

Δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια που οδήγησαν στην πτώση της γυναίκας στο κενό.

Πηγή: thestival.gr

