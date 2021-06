Ηλεία

Πύργος: ηλικιωμένος απείλησε παιδιά με καραμπίνα (εικόνες)

Ο ηλικιωμένος άνδρας ενοχλήθηκε από το παιχνίδι των παιδιών στο δρόμο!

Ηλικιωμένος απείλησε με καραμπίνα παιδιά στην περιοχή της Δεξαμενής στον Πύργο, δηλώνοντας ενοχλημένος από το παιχνίδι τους!

Τα παιδιά έντρομα έσπευσαν να κρυφτούν μη γνωρίζοντας ποιες είναι οι προθέσεις του ηλικιωμένου και αφού ενημέρωσαν τους γονείς τους, κλήθηκε στο σημείο η Αστυνομία. Πρώτοι έφθασαν οι άνδρες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που με ψυχραιμία αφαίρεσαν από τον ηλικιωμένο το όπλο.

Ο άνδρας, που φέρεται να είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, προσήχθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πύργου.

Σύμφωνα με πληροφορίες και αναφορές των παιδιών που ήταν στο σημείο, ο ηλικιωμένος φέρεται να έχει στο παρελθόν αντιδράσει με τον ίδιο τρόπο.

Πηγή: ilialive.gr

