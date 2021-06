Φωκίδα

Φωκίδα: νεαρός ποδηλάτης παρασύρθηκε από φορτηγό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας 15χρονος μαθητής παρασύρθηκε από φορτηγό που οδηγούσε 52χρονος, την ώρα που έκανε βόλτα με το ποδήλατό του.

(φωτό αρχείου)

Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση ενός μικρού ποδηλάτη σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην κεντρική οδό της Κίρρας Φωκίδας.

Συγκεκριμένα, ένας 15χρονος μαθητής παρασύρθηκε από φορτηγό που οδηγούσε 52χρονος αλλοδαπός, την ώρα που έκανε βόλτα με το ποδήλατό του, στη διασταύρωση των οδών Αγίου Ιωάννου και Δημοκρατίας.

Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί σοβαρά ο ποδηλάτης και να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο της Άμφισσας. Άμεσα αξιολογήθηκε η κατάστασή του προκειμένου να διακομισθεί σε Νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το ΑΤ Ιτέας.

Πηγή: lamiareport.gr