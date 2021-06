Κοζάνη

Πτολεμαΐδα: μάχη για τη ζωή της δίνει η ανήλικη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Το κορίτσι τραυματίστηκε σοβαρά, το απόγευμα της Τρίτης, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, βρέθηκε κάτω από τις ρόδες διερχόμενου οχήματος.

Στην παιδοχειρουργική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται, σε σοβαρή κατάσταση, το 11χρονο κορίτσι, το οποίο παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην είσοδο της πόλης της Πτολεμαΐδας.

Αρχικά, η ανήλικη μεταφέρθηκε στο Μποδοσάκειο, όπου και διασωληνώθηκε, ενώ οι γιατροί έκριναν ότι έπρεπε να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη.

Προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Εορδαίας.

Πηγή: kozan.gr

