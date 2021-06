Ηράκλειο

Ηράκλειο - κακοποίηση αλόγου: σύλληψη και βαρύ πρόστιμο στον ιδιοκτήτη (εικόνες)

Σοκ προκαλούν οι εικόνες του αλόγου που βρέθηκε σε άθλια κατάσταση. Βαριά «καμπάνα» στον ιδιοκτήτη του.

Σε άθλιες συνθήκες ζούσε ένα άλογο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το ζώο, ηλικίας 10-11 ετών βρέθηκε δεμένο σε δέντρο, υποσιτισμένο και με αιμορραγία λόγω σοβαρής μόλυνσης.

Συνοδεία της Αστυνομίας μέλη του συλλόγου ''Ζωοφόρος'' μετέβησαν στο σημείο τη Δευτέρα 7 Ιουνίου, μετά από σχετική ενημέρωση που είχαν και όσα αντίκρισαν τους σόκαραν.

Συγκεκριμένα, έλειπε ολόκληρη η οπλή από το πίσω πόδι του αλόγου, με αποτέλεσμα το ζώο να αιμορραγεί και να έχει μολυνθεί σε μεγάλο βαθμό, με νεκρό ιστό που κρεμόταν από το σημείο.

Όλο αυτό προήλθε σύμφωνα με τον κτηνίατρο Στέλιο Πηρουνάκη που βρέθηκε στο σημείο, από δέσιμο από το πόδι του χαμηλά -κοντά στην οπλή- με σχοινί το λεγόμενο ”παστουρωμα”, πρόκειται για ένα άλογο 10 με 11 χρονών ενώ σημειώνεται ότι το ζώο ήταν εξαιρετικά υποσιτισμένο.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση του ο σύλλογος ''Ζωοφόρος'', "μαζί μας πάντα ο κτηνίατρος κ. Πηρουνάκης δίνει τις πρώτες βοήθειες στο ζώο και υποστηρίζει το τραύμα με ενέσεις κλπ για να ανακουφιστεί από τους πόνους. Το άλογο αν και κακοποιημένο ήταν πολύ συνεργάσιμο με ένα βλέμμα πόνου και φόβου μαζί που ραγίζει την καρδιά. Μετά από εισαγγελική εντολή το ζώο αφαιρέθηκε από τν ιδιοκτήτη. Βρέθηκε αμέσως στο αυτόφωρο μιας και η καταγγελία ήταν συγκεκριμένη. Με ειδικό τρέιλερ το άλογο μεταφέρθηκε σε ασφαλή χώρο ώστε να το φροντίσουμε σωστά".

To πρόστιμο που βεβαιώθηκε στον ιδιοκτήτη, ο οποίος συνελήφθη είναι 30.300 ευρώ.

