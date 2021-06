Αιτωλοακαρνανία

Μακρύνεια: Πυροβόλησε για να διώξει παιδιά - Τραυμάτισε το ένα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από θαύμα δεν υπήρξαν χειρότερα. Πως τραυματίστηκε το παιδί από τα σκάγια.

Οργή προκάλεσε στη μικρή κοινωνία της περιοχής Άγιος Ανδρέας Μακρυνείας στην Αιτωλοακαρνανία ο τραυματισμός ενός ανήλικου παιδιού από τα σκάγια ενός 55χρονου, ο οποίος δεν δίστασε να πυροβολήσει για να εκφοβίσει την παρέα των παιδιών που τον ενοχλούσαν παίζοντας.

Το περιστατικό, που από τύχη δεν είχε τραγική κατάληξη, συνέβη το βράδυ της Δευτέρας όταν ο δράστης πυροβόλησε στον αέρα με κυνηγετικό όπλο για να αναγκάσει τα παιδιά να φύγουν κάτω από το σπίτι του! Όμως, ο ανήλικος δέχθηκε σκάγια στην πλάτη και τραυματίστηκε, ευτυχώς ελαφρά. Χρειάστηκε, όμως, να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για να του τα αφαιρέσουν οι γιατροί.

Μετά την κατάθεση που πήραν από το αγόρι, οι αστυνομικοί του σταθμού συνέλαβαν το μεσημέρι της Τρίτης τον 55χρονο «πιστολέρο».

Το όπλο του κατασχέθηκε και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικής βλάβης, οπλοχρησία και άσκοπους πυροβολισμούς και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσολογγίου, όπως γράφει το onairnews.gr

Εν τω μεταξύ, ηλικιωμένος απείλησε με καραμπίνα παιδιά στην περιοχή της Δεξαμενής στον Πύργο, δηλώνοντας ενοχλημένος από το παιχνίδι τους!

Τα παιδιά έντρομα έσπευσαν να κρυφτούν μη γνωρίζοντας ποιες είναι οι προθέσεις του ηλικιωμένου και αφού ενημέρωσαν τους γονείς τους, κλήθηκε στο σημείο η Αστυνομία. Πρώτοι έφθασαν οι άνδρες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που με ψυχραιμία αφαίρεσαν από τον ηλικιωμένο το όπλο.

Ο άνδρας, που φέρεται να είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, προσήχθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πύργου.

Σύμφωνα με πληροφορίες και αναφορές των παιδιών που ήταν στο σημείο, ο ηλικιωμένος φέρεται να έχει στο παρελθόν αντιδράσει με τον ίδιο τρόπο.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο ντελιβεράς για τον νεκρό 68χρονο στον ΑΝΤ1: οι παραγγελίες, το σπιτικό φαγητό και η έγνοια του

Τσιτσιπάς για Roland Garros: μία από τις καλύτερες εμφανίσεις μου

Τραμπ: ο “γιός” του συνελήφθη για απάτη