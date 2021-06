Δωδεκανήσα

Ρόδος: Ελεύθερος ο γυναικολόγος που κατηγορείται για βιασμό ασθενών

21 γυναίκες είχαν μηνύσει τον εν λόγω γυναικολόγο - μαιευτήρα για σεξουαλικά εγκλήματα.

Ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 10.000 ευρώ έως την 30.6.2021 και της απαγόρευσης άσκησης επαγγέλματος αφέθηκε σήμερα, μετά την απολογία του με ομόφωνη απόφαση της τακτικής Ανακρίτριας Ρόδου και της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ρόδου ο κατηγορούμενος για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, για κατάχρηση σε γενετήσια πράξη προσώπου ανίκανου προς αντίσταση κατ’ εξακολούθηση και για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, 65χρονος γυναικολόγος μαιευτήρας, που καταμηνύθηκε από 21 γυναίκες.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε κατηγορηματικά τα όσα του αποδίδονται, υποστήριξε ότι οι κατηγορίες που τους έχουν απαγγελθεί είναι αντιφατικές μεταξύ τους καθώς δε νοείται να έχει τελέσει βιασμό χωρίς να υφίσταται καταναγκασμός και ταυτόχρονα να έχει τελέσει και το αδίκημα της κατάχρησης σε γενετήσια πράξη προσώπου ανίκανου προς αντίσταση.

Ισχυρίστηκε ότι απολογήθηκε χωρίς να του έχει γνωστοποιηθεί κατηγορητήριο και επεσήμανε εκ νέου ότι στήθηκε εις βάρος του μια σκευωρία από τις γυναίκες που τον καταμήνυσαν.

Πηγή: dimokratiki.gr

