Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Καταγγελία: Σχολείο απαγορεύει σε μαθήτριες να φορούν φούστες και σορτς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μητέρα καταγγέλλει ότι σχολείου απαγορεύει στις μαθήτριες να φορούν κοντές φούστες και σορτάκια. Τι απαντά η διευθύντρια.

Σε έγγραφη καταγγελία πως διευθύντρια σχολείου απαγορεύει σε μαθήτριες να φορούν σορτσάκια και κοντές φούστες προχώρησε γονέας μαθητή του 15ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης.

Η μητέρα του 14χρονου, που πηγαίνει στη Β’ Γυμνασίου δήλωσε ότι η διευθύντρια είπε στις μαθήτριες πως είναι υποχρεωμένες να φορούν μόνο μακριές φούστες και παντελόνια για λόγους ευπρέπειας, στο πλαίσιο του κανονισμού του σχολείου.

«Μια μέρα ήρθε ο γιος μου στο σπίτι και αναρωτήθηκε τι θα φορέσει την επόμενη ημέρα, αφού σε ένδειξη μίας άτυπης "αλληλεγγύης" και τα αγόρια θα έπρεπε να φορούν μακριά παντελόνια και όχι σορτς» προσθέτει η γονέας του μαθητή. Όπως λέει, μετά από αντιδράσεις γονέων η διευθύντρια επέτρεψε στα αγόρια να φορούν «ό,τι θέλουν».

Ζητά παρέμβαση για να σταματήσει ο αναχρονιστικός κανονισμός

Η γονέας καταγγέλλει ότι το περιστατικό έγινε στις 24 Μαΐου. Έκτοτε έχει απευθυνθεί στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων αλλά και στην ίδια τη διευθύντρια, η οποία την παρέπεμψε στον κανονισμό του σχολείου. Μετά και την άκαρπη επικοινωνία της με την επικεφαλής του σχολικού ιδρύματος, η γονέας απέστειλε έγγραφη καταγγελία προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης και την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, ζητώντας την παρέμβασή τους «ώστε να σταματήσει ο αναχρονιστικός αυτός, άτυπος κανονισμός».

Σύμφωνα με τον κανονισμό του σχολείου, «η εμφάνιση των μαθητών/τριών οφείλει να χαρακτηρίζεται από ευπρέπεια. Θα πρέπει να αποφεύγονται φαινόμενα επίδειξης ή αισθητικών προκλήσεων, ώστε να προστατευτούν και οι ίδιοι οι μαθητές που προσφεύγουν σε ακραίες στυλιστικές επιλογές από την υπερέκθεση και τις αντιδράσεις συμμαθητών τους αλλά και να διασφαλίζονται οι χαμηλοί τόνοι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η ενδυμασία και οι στυλιστικές επιλογές δεν υπόκεινται σε περιορισμούς αλλά είναι αυτονόητο ότι πρέπει να είναι ευπρεπείς και να συνάδουν με το μέτρο, την αισθητική και την αξιοπρέπεια».

«Δεν καταλαβαίνω τον λόγο που πάρθηκε μία τέτοια απόφαση. Στην εποχή που ο σεξισμός αγριεύει έρχεται ένα σχολείο να "ποινικοποιήσει" τα… σορτς των παιδιών υπό τον φόβο.. ποιου; Τυχόν παρενόχλησης;» διερωτάται η γονέας του 14χρονου μαθητή, τονίζοντας πως «δεν γίνεται να ενοχοποιούμε το ρούχο και αύριο-μεθαύριο ένα κορίτσι να πιστεύει πως αν βγει έξω φορώντας σορτσάκι μπορεί να πέσει θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης». Παράλληλα επισημαίνει πως τα παιδιά βρίσκονται στο καταλληλότερο στάδιο για να διαπαιδαγωγηθούν σεξουαλικά και να λάβουν μία συμβουλευτική όσον αφορά τον σεβασμό απέναντι στον άλλο και το ντύσιμό του.

«Δεν ισχύει τίποτα απ’ όλα αυτά» απαντά η διευθύντρια

Από την πλευρά της η διευθύντρια του σχολείου ανέφερε στη Voria.gr πως «δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά» και πως «οι μαθήτριες μπορούν να φορούν ό,τι θέλουν», χωρίς ωστόσο να δεχθεί να απαντήσει σε περαιτέρω διευκρινιστικές ερωτήσεις λόγω «φόρτου εργασίας».

Σε επικοινωνία της Voria.gr με τη διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, κ. Ζωή Βαζούρα, επιβεβαιώθηκε πως υπάρχει η έγγραφη καταγγελία, ωστόσο όπως δήλωσε «δεν έχουμε δυνατότητα παρέμβασης. Το παραπέμψαμε στο σχολείο, στον Σύλλογο Διδασκόντων δηλαδή, που είναι καθ' ύλην αρμόδιος για το ζήτημα». Επισημαίνεται πως μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε η γονέας με τη διευθύντρια του σχολείου, η τελευταία, όπως καταγγέλλει η γονέας, της απάντησε πως «δεν είναι υποχρεωμένη» να απαντήσει εγγράφως στην καταγγελία και πως δεν χρειάζεται να την καλέσει για να συζητήσει το θέμα σε συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Πηγή: voria.gr

Μικρός Μάριος: αδέσποτες σφαίρες έπεφταν "βροχή " στην επέτειο θανάτου του