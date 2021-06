Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ: Πορεία φοιτητών κατά της αστυνομοκρατίας στα πανεπιστήμια (εικόνες)

Φοιτητές πραγματοποίησαν συγκέντρωση στην πλατεία Αγίας Σοφίας και πορεία μεχρι το κτίριο διοίκησης του ΑΠΘ.

Διαμαρτυρία για την αστυνομική παρουσία γύρω απο το ΑΠΘ, με αφορμή τα πρόσφατα πάρτι εντός του πανεπιστημίου, πραγματοποίησαν φοιτητές, με συγκέντρωση στην πλατεία Αγίας Σοφίας και πορεία μεχρι το κτίριο διοίκησης του ΑΠΘ.

Παρεμβάσεις έγιναν και από άλλους φοιτητές στο Λευκό Πύργο και στο πλακωστρωτο της οδού Αγίας Σοφίας για τον ίδιο λόγο και για το νομοσχέδιο για τα εργασιακά.

Η παρουσία αστυνομικών πέριξ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με αφορμή τα πάρτι που διοργανώνονται στο πανεπιστημιακό campus, προκάλεσε την αντίδραση φοιτητών και άλλων συγκεντρωμένων.

Οι φοιτητές υποστηρίζουν ότι τα πάρτi αποτελούν πρόσχημα για την παρουσία της αστυνομίας στο Πανεπιστήμιο.

Οι τέσσερις εισαγγελικές παρεμβάσεις ωστόσο φαίνεται πως δεν πτοούν τους νεαρούς, καθώς αποτελεί κοινό μυστικό στην πόλη ότι την Παρασκευή ετοιμάζεται ένα ακόμη πάρτι.

