Κατασκοπεία στην Ρόδο: αποκαλυπτική η εισαγγελική εισήγηση για τη δράση των κατηγορουμένων

Με βούλευμα παρατείνεται η προσωρινή κράτηση των κατηγορούμενων για κατασκοπεία προς όφελος της Τουρκίας.

Παρατείνεται μέχρι την 18η Δεκεμβρίου 2021 η προσωρινή κράτηση των κατηγορούμενων για κατασκοπεία προς όφελος της Τουρκίας και συγκεκριμένα του 35χρονου γραμματέα του Τουρκικού προξενείου στη Ρόδο και του 52χρονου, πρώην μάγειρα του πλοίου «Ε/Γ – Ο/Γ ΣΤΑΥΡΟΣ», με βούλευμα που εξέδωσε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ρόδου. Με το ίδιο βούλευμα απορρίφθηκε το αίτημα τους για αυτοπρόσωπη παρουσία τους ενώπιον του Δικαστικού Συμβουλίου.

Η εισαγγελική εισήγηση που συνοδεύει το Βούλευμα είναι άκρως αποκαλυπτική της δράσεως των δύο κατηγορούμενων για υποστήριξη πολεμικής δύναμης του εχθρού από κοινού κατ’ εξακολούθηση, για παραβίαση μυστικών πολιτείας από κοινού κατ’ εξακολούθηση και για κατασκοπεία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση με ενιαίο σκοπό, χρήση για διαβίβαση του κρατικού απορρήτου σε άλλον με σκοπό να προκαλέσουν κίνδυνο στα συμφέροντα του κράτους.

Στο Βούλευμα αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής:

«Σύμφωνα με όσα στοιχεία έχουν προκύψει από την έως τώρα διενεργηθείσα κύρια ανάκριση, απογευματινές ώρες της 10.12.2020 άγνωστος άνδρας τηλεφώνησε στο υπασπιστήριο της Δ.νσης Ασφάλειας Αττικής και ανέφερε ότι σε πλοίο με το όνομα «Σταύρος», το οποίο εκτελεί το δρομολόγιο Καστελλόριζο- Ρόδος – Κως εργάζεται αλλοδαπός με στοιχεία (…), ο οποίος καταγράφει τις ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις και εγκαταστάσεις και στη συνέχεια προωθεί το υλικό αυτό σε έτερο αλλοδαπό με στοιχεία (…). Ακολούθησε αστυνομική έρευνα βάσει της οποίας σχηματίστηκε η παρούσα δικογραφία, η οποία μας υπεβλήθη με την υπ’ αριθμ. 1057/9/2675-ια/18.12.2020 αναφορά.

Πράγματι, διαπιστώθηκε ότι επί του πλοίου με την επωνυμία «Σταύρος» της ναυτιλιακής εταιρείας SAOS FERRIES, το οποίο εκτελεί το δρομολόγιο μεταξύ Ρόδου και Καστελλόριζου και Ρόδου Σύμης, Χάλκης Τήλου, Νισύρου και Κω εργαζόταν ως μάγειρας ο (…), Έλληνας υπήκοος, τον οποίο αρχές Αυγούστου 2020 προσέγγισε μέσω κοινού γνωστού ο (…), επίσης Έλληνας υπήκοος, ο οποίος εργαζόταν από το έτος 2012 στο Τουρκικό Προξενείο στη Ρόδο ως γραμματέας έχοντας άριστη γνώση της Τουρκικής γλώσσας. Μέσω τηλεφωνικών επικοινωνιών, γραπτών μηνυμάτων και χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικές εφαρμογές επικοινωνίας αλλά και με συναντήσεις (τουλάχιστον τρεις) ο (…) ενημέρωσε τον (…) σχετικά με τις ακριβείς θέσεις των ελληνικών πολεμικών πλοίων στο νησί, τον ακριβή αριθμό αυτών, τους αριθμούς που έφεραν στην πλώρη τους καθώς και τον αριθμό των στρατιωτών που μεταφέρονταν ανά δρομολόγιο του ανωτέρω πλοίου στη στρατιωτική μονάδα του νησιού.

Τα ανωτέρω στοιχεία ήταν προσιτά στον (…) δεδομένου ότι τις ώρες που δεν εργαζόταν στο πλοίο ήταν ελεύθερος να κυκλοφορήσει σε όλους τους χώρους αυτού αλλά και να εξέλθει του πλοίου όταν αυτό ήταν αγκυροβολημένο. Συγκεκριμένα, το πλοίο παρέμενε στο λιμάνι της Μεγίστης στο Καστελλόριζο αρκετές ώρες ενώ ο ίδιος διέθετε κιάλια, τα οποία βρέθηκαν στην καμπίνα του και τα οποία τον βοηθούσαν να εντοπίσει τα ελληνικά πολεμικά πλοία που βρίσκονταν στην περιοχή καθότι είχε επέλθει κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις από τον Ιούλιο του 2020, η οποία διήρκεσε ως τις 29 Νοεμβρίου 2020 εξαιτίας της εκδοθείσας τουρκικής προαναγγελίας (NAVTEX) για εκτέλεση σεισμογραφικών ερευνών από το πλοίο ORUC REIS σε περιοχή νοτιοανατολικά του συμπλέγματος της Μεγίστης, εντός της μη οριοθετημένης ελληνικής υφαλοκρηπίδας, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να αναπτύξει ισχυρές ναυτικές δυνάμεις σε ολόκληρο τον Αιγαιακό χώρο και οι ένοπλες δυνάμεις να βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής έχοντας ανακαλέσει όλες τις άδειες των στελεχών της ενόψει μάλιστα των συνεχών απειλών της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της Τουρκίας, της αμφισβήτησης των θαλασσίων ζωνών της χώρας, των υπερπτήσεων των τουρκικών πολεμικών αεροσκαφών στο Αιγαίο και της διεξαγωγής στρατιωτικών ασκήσεων στο Αιγαίο από Ελλάδα και Τουρκία.

Τα ανωτέρω στοιχεία λεπτομέρειες των οποίων είχε ζητήσει ο 1ος κατηγορούμενος από τον συγκατηγορούμενό του, προώθησε ο ίδιος σε άγνωστα άτομα στην Τουρκία εκμεταλλευόμενος την άριστη γνώση της Τουρκικής γλώσσας καθώς και την εργασία του στο Προξενείο ως γραμματέας. Επιπλέον, προκειμένου να δημιουργήσει δίκτυο κατασκοπείας στη συγκεκριμένη περιοχή ο 1ος κατηγορούμενος ζήτησε από τον συγκατηγορούμενό του πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη άλλων Ελλήνων Μουσουλμάνων οι οποίοι δούλευαν σε άλλα πλοία τα οποία προσέγγιζαν το Καστελλόριζο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από την έκθεση επισκόπησης και ανάλυσης της ΥΑ Ρόδου, η οποία συντάχθηκε στις 11.1.2021, στα πλαίσια της διενεργούμενης κύριας ανάκρισης προέκυψε ότι κατά το χρονικό διάστημα 01.10.2020 έως 30.11.2020, οι ανωτέρω δύο κατηγορούμενοι συνομίλησαν μεταξύ τους 61 φορές, γεγονός που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα όσα οι ίδιοι έχουν καταθέσει και μάλιστα οι πέντε συνομιλίες λαμβάνουν χώρα ενώ ο (…) βρίσκεται στο Καστελλόριζο και πολλές άλλες μεταξύ τους συνομιλίες πραγματοποιούνται πριν από τον απόπλου του πλοίου ΣΤΑΥΡΟΣ από το λιμένα της Ρόδου με προορισμό το Καστελλόριζο.

Στη συσκευή τηλεφώνου του προαναφερόμενου βρέθηκαν πολλές αναζητήσεις, ειδικά στις 03.11.2020 στην ιστοσελίδα του πολεμικού ναυτικού σχετικά με συγκεκριμένα πολεμικά πλοία ενώ σε γραπτό μήνυμα που απέστειλε ο ίδιος προς τον συγκατηγορούμενό του (…) προκύπτει ότι αναζητούσαν συγκεκριμένο πολεμικό πλοίο με στοιχεία Ρ32, ο ίδιος δε ο (…) κατείχε φωτογραφίες πολεμικών πλοίων τα οποία βρίσκονταν περί τις 06.11.2020 στο Καστελλόριζο και τις οποίες είχε ο ίδιος τραβήξει. Ο εκ των κατηγορούμενων (…) δεν αποδέχεται καμία από τις κατηγορίες και αρνείται ότι ζήτησε τις παραπάνω αναφερόμενες πληροφορίες από το συγκατηγορούμενό του πλην όμως δεν έχει δώσει καμία πειστική μέχρι τώρα εξήγηση για ποιο λόγο ο συγκατηγορούμενος του αποδέχεται την κατηγορία της χορήγησης πληροφοριών σε αυτόν ενώ εκ του γεγονότος ότι αμφότεροι υπηρέτησαν στον ελληνικό στρατό προκύπτει ότι γνωρίζουν πολύ καλά τη σημαντικότητα των πληροφοριών που επιχειρούσαν να περισυλλέξουν αφού οι πληροφορίες αυτές δεν είναι γνωστές στο ευρύ κοινό αλλά μόνο στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και δίνουν τη δυνατότητα στον εχθρό να σχεδιάσει βάσει γνωστών πλέον σε αυτόν στοιχείων τον τρόπο και τα απαιτούμενα μέσα για την κατάληψη συγκεκριμένης περιοχής χωρίς να αιφνιδιαστεί αντιμετωπίζοντας άγνωστη στρατιωτική δύναμη.

Τα ανωτέρω συνέβησαν όχι σε τυχαίο χρόνο αλλά σε εποχή που οι σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας ήταν τεταμένες και ισχυρές πολεμικές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή. Δεδομένου δε ότι οι κατηγορούμενοι χρησιμοποίησαν τεχνολογικά μέσα για την απόκτηση και μετάδοση των πληροφοριών, ο δε κατηγορούμενος (…) εργαζόταν σε χώρο (Τουρκικό Προξενείο), ο οποίος δεν μπορεί να ελεγχθεί από την ελληνική πολιτεία και μάλιστα προσέφερε υπηρεσίες στη χώρα για την οποία περισυνέλεξε επανειλημμένα πληροφορίες για την αμυντική ικανότητα της Ελλάδας, πιθανόν εκμεταλλευόμενος το χώρο αυτόν, αμφότεροι διατηρούν στενούς δεσμούς με την Τουρκία και μιλούν και γράφουν άπταιστα την Τουρκική, όπως καταδεικνύει και το γεγονός ότι μεταξύ τους επικοινωνούσαν στην Τουρκική, κρίνεται ότι κανένα άλλο δικονομικό μέσο δεν είναι ικανό να τους αποτρέψει από την τέλεση νέων πράξεων στο μέλλον αλλά και από το να επιχειρήσουν να καταφύγουν στην Τουρκία προκειμένου να αποφύγουν τις ποινικές συνέπειες των ανωτέρω πράξεών τους».

