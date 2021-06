Τρίκαλα

Τρίκαλα: ηρωίνη με το ΚΤΕΛ μετέφερε πολυπληθής σπείρα (εικόνες)

Απο δεκάδες μέλη αποτελείτο η εγκηλματική οργάνωση, που έχει "πνίξει" την περιοχή με σκληρά ναρκωτικά.

Εξαρθρώθηκε, έπειτα από μεθοδική, ενδελεχή και συστηματική έρευνα του Τμήματος Ασφάλειας Τρικάλων, εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην εμπορία και διακίνηση ηρωίνης.

Στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή της πόλης των Τρικάλων και στον Τύρναβο, αντίστοιχα, από αστυνομικούς της προαναφερόμενης Υπηρεσίας σε συνεργασία με αστυνομικούς των Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Τρικάλων και Λάρισας και του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου, συνελήφθησαν συνολικά οκτώ άτομα, ηλικίας από 34 έως 58 ετών, (έξι άντρες και δύο γυναίκες) σε βάρος των οποίων, καθώς και σε βάρος ακόμη ενός ημεδαπού, μέλους της οργάνωσης που δεν εντοπίστηκε κι επομένως δε συνελήφθη εντός των χρονικών ορίων του αυτοφώρου, σχηματίστηκε δικογραφία για τα, κατά περίπτωση, αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης και της παράβασης της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Στην ίδια υπόθεση, κατηγορούμενα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών τυγχάνουν και άλλα άτομα, τα στοιχεία 17 εκ των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί, ωστόσο δε συνελήφθησαν λόγω παρέλευσης των χρονικών ορίων του αυτοφώρου. Ως προς την εμπλοκή αυτών στην υπόθεση, το ένα άτομο προμήθευε με ναρκωτικές ουσίες τον αρχηγό της οργάνωσης, από το μήνα Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους έως τα μέσα Μαρτίου που συνελήφθη από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Σερρών, ενώ τα υπόλοιπα 16 άτομα προμηθεύονταν ναρκωτικές ουσίες από την εγκληματική οργάνωση.

Σχετικά με τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της, έχοντας ιεραρχική δομή και διαρκή δράση, δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση και εμπορία ηρωίνης, τουλάχιστον από τα μέσα Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους έως και τις 8 Ιουνίου, ενώ το συνολικό όφελος που αποκόμισαν από την εγκληματική τους δραστηριότητα εκτιμάται ότι ξεπερνά το χρηματικό ποσό των 40.000 ευρώ.

Αναλυτικότερα, από την κατάλληλη αξιοποίηση των στοιχείων της έρευνας, εξακριβώθηκε ότι ο αρχηγός της οργάνωσης προμηθευόταν την ηρωίνη που διακινούσαν τα μέλη της είτε ως ασυνόδευτο δέμα από το υπεραστικό ΚΤΕΛ είτε από την περιοχή του Τυρνάβου, μεταφέροντάς την στην πόλη των Τρικάλων είτε την προμηθευόταν άλλο μέλος της οργάνωσης για την εγκληματική δράση της. Παράλληλα, τα άλλα μέλη της οργάνωσης διακινούσαν καθημερινά ποσότητες ναρκωτικών ουσιών που προμηθεύονταν από τον αρχηγό, συγκεντρώνοντας και παραδίνοντας τα χρήματα από την πώλησή της σε διά ζώσης επαφές μαζί του.

Σε νομότυπες έρευνες που διενεργήθηκαν σε οικίες, στα οχήματα καθώς και στην κατοχή των δραστών, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

ποσότητες ηρωίνης, συνολικού βάρους 65 γραμμαρίων,

ποσότητα κάνναβης, βάρους 1,3 γραμμαρίων,

18 ναρκωτικά δισκία, χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή,

5 διαδερμικά έμπλαστρα με τη δραστική ουσία «φαιντανύλη»,

2 ζυγαριές,

το χρηματικό ποσό των 3.090 ευρώ

8 κινητά τηλέφωνα.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν τρία Ι.Χ. αυτοκίνητα, δύο επιβατικά και ένα φορτηγό, ως μέσα μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών. Το προανακριτικό έργο διενήργησε το Τμήμα Ασφάλειας Τρικάλων.

