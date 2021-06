Ηράκλειο

Ηράκλειο: Κλοπή - “μαμούθ” από έπαυλη Ρώσου μεγιστάνα

Μυθιστορηματική κλοπή, ικανή να εμπνεύσει το σενάριο μεγάλης κινηματογραφικής επιτυχίας, φέρεται να εκτυλίχθηκε σε έπαυλη Ρώσου μεγιστάνα στο Ηράκλειο, με λεία που αγγίζει σχεδόν το 1 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά. Δεν πρόκειται για ένα κακόγουστο αστείο ούτε για ένα γεγονός που συνέβη μακριά από την Ελλάδα. Πρόκειται για ένα γεγονός που έλαβε χώρα στο Ηράκλειο, με πρωταγωνίστρια τη χήρα ενός Ρώσου μεγιστάνα, ο οποίος έχει πεθάνει εδώ και πολλά χρόνια, που κατήγγειλε στην Ασφάλεια την αφαίρεση ενός αρκετά μεγάλου χρηματικού ποσού.

Συγκεκριμένα, η χήρα του Ρώσου μεγιστάνα, στον οποίο ανήκει η βίλα των τεσσάρων επιπέδων μέσα σε συγκρότημα κατοικιών στα παράλια του Ηρακλείου, πέρασε το κατώφλι της Ασφάλειας Ηρακλείου για να καταγγείλει στους εμβρόντητους αστυνομικούς πως κάποιος πήρε από την έπαυλη ένα χρηματικό ποσό που ήταν ξεχασμένο τα τελευταία χρόνια σε χρηματοκιβώτιο. Στη δικογραφία που σχηματίζεται έχει καταγραφεί ως λεία της κλοπής το ιλιγγιώδες ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Μάλιστα, η 55χρονη Ρωσίδα αδυνατούσε να εκτιμήσει ακριβώς το ύψος του ποσού που περιείχε το χρηματοκιβώτιο, το οποίο πάντως, σύμφωνα με την ίδια, ξεπερνά κατά πολύ τις 800 χιλιάδες ευρώ.

Πρόκειται για ένα αρκετά μεγάλο ποσό, εάν αναλογιστούμε τα δεδομένα της εποχής. Ο σύζυγός της, ο οποίος είχε αγοράσει πριν από πολλά χρόνια την πολυτελή έπαυλη των τεσσάρων επιπέδων με θέα τη θάλασσα, πέθανε πριν από περίπου πέντε χρόνια και η ίδια δεν είχε έρθει στην Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια, με συνέπεια κανείς να μην μπορεί να γνωρίζει πότε έγινε η κλοπή. Μια κλοπή πάντως που μοιάζει με σενάριο, καθώς, όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί που έσπευσαν στη βίλα, ίχνη παραβίασης δεν υπάρχουν πουθενά.

Σύμφωνα με την 55χρονη Ρωσίδα και τον νέο σύντροφό της, οι δράστες πρέπει να μπήκαν στο σπίτι με το κλειδί που άφησε σε... γλάστρα. Ενώ το ίδιο έγινε και με το χρηματοκιβώτιο, καθώς οι δράστες φαίνεται να βρήκαν το κλειδί χωρίς να χρειαστεί να αναστατώσουν το σπίτι και άνοιξαν το χρηματοκιβώτιο για να το αδειάσουν. Οι χώροι του σπιτιού σαρώθηκαν για αποτυπώματα και γενετικό υλικό, ενώ η αναζήτηση βίντεο από το φυλάκιο του οικισμού, τις γειτονικές κατοικίες και την παραλία του οικισμού φαίνεται μάταιη, καθώς δεν μπορεί να προσδιορίσει το πότε έγινε η καταγγελλόμενη κλοπή, για την οποία ενημερώθηκε και ο γιος του Ρώσου επιχειρηματία.

Πάντως, η 55χρονη χήρα κατά τη διάρκεια της προανάκρισης κλήθηκε να απαντήσει στο πώς τα χρήματα αυτά μεταφέρθηκαν αρχικά στο σπίτι και ποια ήταν η προέλευσή τους.

