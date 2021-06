Φθιώτιδα

Λαμία: νεκρός οδηγός μηχανής από σύγκρουση με αυτοκίνητο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικό θάνατο βρήκε ο 24χρονος οδηγός του δίκυκλου, μετά την σύγκρουση με αυτοκίνητο.

Ακόμη ένας νέος άνθρωπος «έσβησε» στην άσφαλτο, μετά από τροχαίο που έγινε την Πέμπτη σε διασταύρωση στην πόλη της Λαμίας.

Το θανατηφόρο τροχαίο έγινε γύρω στις 6:00΄το πρωί στη συμβολή των οδών Παπακυριαζή και Λεωσθένους Δεδούση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, o 24χρονος δικυκλιστης κατέβαινε την οδό Λεωσθένους Δεδούση και παραβίασε το «stop» με αποτέλεσμα το μηχανάκι να πέσει με δύναμη στο αριστερό φτερό του αυτοκινήτου που κινούταν στην οδό Παπακυριαζή.

Ο 24χρονος φορούσε κράνος, ωστόσο η σύγκρουση ήταν μοιραία για τον νεαρό δικυκλιστή, που φέρεται να άφησε την τελευταία του πνοή στο σημείο του τροχαίου.

Όταν οι διασώστες του ΕΚΑΒ μετέφεραν το παιδί στα Επείγοντα του νοσοκομείου Λαμίας, δυστυχώς οι γιατροί δεν μπορούσαν να προσφέρουν καμιά βοήθεια.

Η Τροχαία Λαμίας εξετάζει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το θανατηφόρο τροχαίο.

Πηγή: lamiareport.gr

Euro 2020 - Αντώνης Καρπετόπουλος στο “Πρωινό”: Τα τρία φαβορί της διοργάνωσης (βίντεο)

“Δήμητρα της Λέσβου”: Φόβοι ότι έπεσε θύμα τροχαίου με εγκατάλειψη

Ληστεία σε γυναίκα 100 ετών στο Ίλιον: Η οικιακή βοηθός περιγράφει στον ΑΝΤ1 τις στιγμές τρόμου (βίντεο)