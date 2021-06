Χανιά

Κρήτη: Σύλληψη κτηνοτρόφου για βιασμό ανήλικης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Αστυνομία εντόπισε άλλα πέντε ανήλικα κορίτσια που φαίνεται ότι παρενοχλούσε σεξουαλικά ο δράστης. Πώς προσέγγιζε τα θύματά του. Τι βρέθηκε στο σπίτι του.

Σοκάρει την Κρήτη η υπόθεση βιασμού μιας ανήλικης από έναν κτηνοτρόφο, ο οποίος συνελήφθη ύστερα από τυχαίο έλεγχο της Αστυνομίας στο σπίτι του στο Καστέλι Κισάμου, μετά από πληροφορίες ότι ο 34χρονος έχει στην κατοχή του παράνομα όπλο.

Όταν ξεκίνησε ο έλεγχος στα δωμάτια του σπιτιού του 34χρονου οι έμπειροι αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ. «πάγωσαν» με τα ευρήματα που αφορούσαν παιδική πορνογραφία. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για πλήθος φωτογραφιών και βίντεο με ανήλικα κορίτσια σε άσεμνες στάσεις, ενώ υπήρχε και σκληρό πορνογραφικό υλικό. Παράλληλα, υπήρξαν ενοχοποιητικά μηνύματα του δράστη σε ανήλικα κορίτσια που φαίνεται να παρενοχλούσε.

Αμέσως ξεκίνησαν οι έρευνες για να εντοπιστούν τα συγκεκριμένα κορίτσια και να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων προκειμένου ο 34χρονος να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη. Μέσα σε λιγότερο από ένα 24ωρο οι Αρχές εντόπισαν ένα κορίτσι το οποίο πριν από τέσσερα χρόνια, σε ηλικία 14 ετών, έπεσε θύμα βιασμού από τον 34χρονο.

Αρχικά ξεκίνησε μία επικοινωνία μεταξύ τους μέσω μηνυμάτων ενώ στη συνέχεια βρέθηκαν και από κοντά. Ένα βράδυ πήγαν στο σπίτι του όπου εκεί ο 34χρονος την αποπλάνησε κι όταν εκείνη αρνήθηκε να τον ξαναδεί ο δράστης την απείλησε ότι είχε βιντεοσκοπήσει τις περιπτύξεις τους και αν δεν τον ξαναέβλεπε θα έβγαζε στα social media το βίντεο. Μάλιστα, φαίνεται πως μία από τις επόμενες φορές που ειδωθήκανε η ανήλικη τότε κοπέλα αντέδρασε με τον 34χρονο να την απειλεί με όπλο.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές εντόπισαν ακόμα πέντε ανήλικα κορίτσια που φαίνεται ότι παρενοχλούσε σεξουαλικά ο δράστης, ξεκινώντας πάντα την επικοινωνία μέσω μηνυμάτων στα social media. Αξίζει αν σημειωθεί πως η συγκεκριμένη δράση του 34χρονου κρατά από το 2018 μέχρι και σήμερα με τις αστυνομικές αρχές να προσπαθούν να εντοπίσουν όσες περισσότερες ανήλικες έπεσαν θύματα παρενόχλησης.

Ο 34χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων ο οποίος του άσκησε ποινικές διώξεις. Στη συνέχεια πέρασε το κατώφλι του ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και έλαβε 24ωρη προθεσμία και αναμένεται σήμερα να απολογηθεί για όσα κατηγορείται.

Πηγή: cretapost.gr

Ηράκλειο: Κλοπή - “μαμούθ” από έπαυλη Ρώσου μεγιστάνα

Παναθηναϊκός: Πρωταθλητής για 40η φορά στην ιστορία του

Βαγγέλης Γιακουμάκης: Η μαρτυρία των γονιών του για τα βασανιστήρια (βίντεο)