Θεσσαλονίκη

Παναγιώτης Ψωμιάδης: Σοβαρό τροχαίο με μηχανή

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.

Τροχαίο ατύχημα με το μηχανάκι του είχε το απόγευμα της Πέμπτης ο Παναγιώτης Ψωμιάδης.

Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης μπροστά στο δημαρχιακό μέγαρο Θεσσαλονίκης, στην λεωφόρο Μ. Αλεξάνδρου, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Παρελήφθη άμεσα από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο ότι ο τραυματισμός του κ. Ψωμιάδη ήταν σοβαρός, οι εξετάσεις έδειξαν πως δεν συντρέχουν λόγοι ανησυχίας. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Πηγή: thestival

