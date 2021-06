Αχαΐα

Πάτρα: Οδηγός μηχανής “σφηνώθηκε” κάτω από φορτηγό (εικόνες - σοκ)

Σοκαριστικό τροχαίο μπροστά στο Δημαρχείο. Φροτηγό συγκρούστηκε με μηχανάκι και ο αναβάτης βρέθηκε κάτω από τις ρόδες του βαρύ οχήματος.

Κάτω από τις ρόδες φορτηγού βρέθηκε σήμερα το πρωί της Παρασκευής ένας οδηγός δικύκλου.

Όλα συνέβησαν λίγο πριν τις 8 το πρωί μπροστά στο Δημαρχείο της Πάτρας, όταν, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, φορτηγό συγκρούστηκε με μηχανάκι. Αποτέλεσμα ήταν ο οδηγός του να σφηνωθεί κάτω από το βαρύ όχημα.

Αμέσως έσπευσε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και με λεπτές κινήσεις κατάφεραν να μετακινήσουν τον άτυχο άνδρα και αφού τον έβαλαν σε φορείο τον μετέφεραν με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

