Φλώρινα

Επίθεση με τσεκούρι στη ΔΟΥ Κοζάνης: Συγκλονίζουν οι καταθέσεις των θυματων (εικόνες)

Συνεχίζεται η δίκη του δράστη της τρομακτικής επίθεσης που σημειώθηκε το περασμένο καλοκαίρι στην Εφορία της Κοζάνης.

Εν μέσω αποδοκιμασιών πέρασε σήμερα το κατώφλι του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Φλώρινας ο 45χρονος που κατηγορείται για τη σοκαριστική επίθεση με τσεκούρι στη ΔΟΥ Κοζάνης τον Ιούλιο του 2020.

Η δίκη είχε διακοπεί την Δευτέρα καθώς ο δράστης δεν είχε δικηγόρο και έπρεπε να του οριστεί.

Κατά τη μεταγωγή του, που έγινε υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία, συγκεντρωμένοι τον αποκάλεσαν δολοφόνο και κτήνος.

Υπάλληλοι της Εφορίας, που έζησαν από κοντά τη φρίκη, βρέθηκαν για δεύτερη φορά στο Δικαστήριο προκειμένου να καταθέσουν ως μάρτυρες. Ξύπνησαν μνήμες που ήθελαν να ξεχάσουν.

Την ημέρα της σοκαριστικής επίθεση που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο ο 45χρονος είχε τραυματίσει τέσσερις υπαλλήλους της Εφορίας. Ένας άνδρας δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματα του τον περασμένο Φεβρουάριο.

«Είδα τον συνάδελφό μου στο πάτωμα και άκουσα "είμαι τρελός εγώ, άλλος έχει σειρά», περιέγραψε εμφανώς ταραγμένη κλαίγοντας τη στιγμή που ήρθε αντιμέτωπη με τον κατηγορούμενο, η υπάλληλος της ΔΟΥ που έχασε το μάτι της από την άγρια επίθεση.

«Έπαθα σοκ. Δεν θυμάμαι καν από ποια πόρτα βγήκα. Γλιστρούσαν τα χέρια μου από το αίμα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου τη μυρωδιά του αίματος», είπε η μάρτυρας.

Η γυναίκα πρόσθεσε πως δεν είδε το τσεκούρι στην αρχή και νόμιζε πως κρατούσε μαχαίρι. Από εκεί και πέρα είπε πως δεν θυμάται τίποτα άλλο παρά μόνο το αίμα.

Η μάρτυρας περιέγραψε ότι επί μήνες ήταν σε ΜΕΘ, ΜΑΦ και σε κέντρο αποκατάστασης, ενώ μάλιστα σημείωσε πως δεν είχε καταλάβει ότι έλειπε το μάτι της πάρα μόνο όταν γύρισε στο σπίτι.

«Είμαι σήμερα εδώ γιατί έβαλα τα δυνατά μου. Ήθελα πολύ να περπατήσω ξανά. Έχασα το μάτι μου, έχω ένα βαθούλωμα στο κεφάλι μου και ματώνουν συχνά η μύτη και τα αφτιά μου», είπε στην κατάθεσή της.

«Έσφιξα τα δόντια μου και είδα το βίντεο, ήθελα να δω πού με πρόλαβε», είπε και ξέσπασε ξανά σε κλάματα, ενώ πρόσθεσε πως στις αρχές δεν μιλούσε καθώς είχε απελπιστεί.

Αίσθηση προκάλεσαν δύο ερωτήσεις του κατηγορούμενου προς την μάρτυρα αναφορικά με τα χτυπήματα που της κατάφερε καθώς και για τις κινήσεις των χεριών του. Μάλιστα δεν δίστασε να τη ρωτήσει μήπως κάποιος τη δασκάλεψε να τα πει. «Ξέρετε πόσες ζωές έχετε καταστρέψει με τα μνημόνια;», ρώτησε τη γυναίκα.

«Ο μεγαλύτερος μου φόβος αυτή τη στιγμή είναι να μην τον ξαναδώ»

«Σκέφτηκα ότι δεν θα ξαναδώ τα παιδιά μου και εκεί έγινα θηρίο», είπε η υπάλληλος που δέχτηκε χτυπήματα στο κεφάλι και τη σπονδυλική στήλη περιγράφοντας τη δική της εμπειρία. Η μάρτυρας είπε ότι άκουσε τις τσιρίδες μιας άλλης υπαλλήλου και μέχρι να καταλάβει τι γίνεται άρχισε να δέχεται τα χτυπήματα.

«Έτρεχε το αίμα. Δεν φεύγει ποτέ η μυρωδιά. Αλλά σκέφτηκα τα παιδιά μου και του άρπαξα τη λαβή. Πάλεψα πολύ μαζί του», είπε η μάρτυρας με λυγμούς.

«Στη μικρή μου είπαμε ότι έπεσα και χτύπησα. Μετά είδε το βίντεο στο διαδίκτυο. Μου είπε μαμά γιατί λες ψέματα, αυτό είναι το παντελόνι σου. Το παιδί μου σταμάτησε να μου μιλάει. Ήταν τόσο θυμωμένη», σημείωσε.

Η γυναίκα είπε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί το ενδεχόμενο να γυρίσει στη δουλειά της και έχει κάνει αίτηση για να εργαστεί σε άλλη υπηρεσία. «Φοβάμαι ακόμα. Γυρίζω στον δρόμο να δω αν είναι κανένας πίσω μου. Ο μεγαλύτερός μου φόβος αυτή τη στιγμή είναι να μην τον ξαναδώ», κατέθεσε η μάρτυρας.

Ο κατηγορούμενος απηύθυνε τον λόγο και στη δεύτερη μάρτυρα, ρωτώντας την αν την ξαναχτύπησε όταν του κρατούσε το τσεκούρι. «Τα βίντεο γελούν στο μάτι. Πάνε να το γυρίσουν στο "τρελός και μανιακός», είπε ο 45χρονος κατηγορούμενος.

«Της κατεβάζει το τσεκούρι στο πρόσωπο»

Ως μάρτυρας κατέθεσε και η υπάλληλος που τραυματίστηκε τη μοιραία μέρα, όχι από τσεκούρι αλλά πέφτοντας από τη σκάλα στην προσπάθειά της να γλιτώσει.

«Βλέπω ότι η συνάδελφός μου δεν κουνιέται και της κατεβάζει το τσεκούρι στο πρόσωπο», είπε η μάρτυρας με τρεμάμενη φωνή. Περιέγραψε παράλληλα τις στιγμές τρόμου που έζησαν όλοι οι εργαζόμενοι και τους τρόπους με τους οποίος προσπάθησαν να βγουν από το κτήριο αλλά και το πώς θα βοηθήσουν ο ένας τον άλλον.

«Ήρθε για να σκοτώσει»

«Εκτιμώ ότι ήρθε με ένα τσεκούρι για να χτυπήσει όσους περισσότερους μπορεί», σημείωσε στην κατάθεσή του ο ηρωικός προϊστάμενος της ΔΟΥ Κοζάνης που κατάφερε να αφοπλίσει τον 45χρονο δράστη κατά τη διάρκεια της μοιραίας επίθεσης τον Ιούνιο του 2020.

Ο μάρτυρας είπε ότι του φώναξαν ότι ο συνάδελφός τους έχει χτυπηθεί βαριά.

«Ξαφνικά βλέπω μια κοπέλα με αίματα και έναν με τσεκούρι. Έπιασα τα χέρια του και του λέω τι κάνεις. Τον κόλλησα στον τοίχο και προσπαθούσε να απελευρωθεί. Ήρθαν άλλοι δύο για να πάρουν το τσεκούρι και τον ξαπλώσαμε μέχρι να έρθει η αστυνομία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο προϊστάμενος είπε ότι ο δράστης είχε δηλώσει τα στοιχεία του κανονικά και όπως φαίνεται και στο βίντεο και πήγαινε από γραφείο σε γραφείο. «Εκτιμώ ότι πήγε στο Γραφείο Εισοδήματος γιατί είχε πολύ κόσμο και ήθελε να σκοτώσει», τόνισε.

Πρόσθεσε παράλληλα ότι φώναζε "θα έρθει η σειρά σου" και τους αποκαλούσε τσιράκια του συστήματος.

Είπε ακόμα ότι θεωρεί πως δεν ήταν σε αμοκ και ήξερε πολύ καλά τι έκανε, καθώς ακόμα και την ώρα που τον είχαν ακινητοποιήσει δεν άφηνε το τσεκούρι και έβριζε, «δεν ήθελε δηλαδή να παραδοθε».

Σημείωσε ακόμα ότι οι γυναίκες του συνεργείου καθαρισμού που πήγαν στον χώρο μερικές μέρες μετά, λύγισαν στην εικόνα που αντίκρισαν.

Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ τόνισε πως ακόμα υπάρχουν τραύματα, κυρίως ψυχικά ενώ για τον συνάδελφό του που κατέληξε, είπε πως άφησε πίσω ένα 15χρονο παιδί «ο μπαμπάς του οποίου πήγε στη δουλειά και δεν γύρισε ποτέ».

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που τον συνέλαβαν κατέθεσαν πως την ώρα που τον κατέβαζαν, ο κατηγορούμενος φώναξε «ένας εφοριακός λιγότερος, έρχεται και η σειρά σας», ενώ πρόσθεσαν πως πριν τρία χρόνια είχε σπάσει ένα ΑΤΜ.

«Τρομερός ο ήχος που έκανε το κεφάλι του ανθρώπου»

Ανατριχιαστική ήταν και η μαρτυρία μιας υπαλλήλου που είδε την άγρια επίθεση του 45χρονου στον άτυχο εφοριακό που κατέληξε.

«Πλησίασε τον υπάλληλο και άνοιξε την τσάντα του, νομίζαμε θα βγάλει ένα χαρτί αλλά έβγαλε το τσεκούρι. Τον χτύπησε τρεις φορές, σαν να προσπαθείς να κόψεις ξύλο. Είδα με τα μάτια μου το πρώτο και μετά έτρεξα. Τα άλλα δύο τα άκουσα», είπε η υπάλληλος.

«Έβλεπα το πρόσωπό του εξαρχής, ήταν απόλυτα ήρεμος. Ο συνάδελφός μου ήταν σκυμμένος και προσηλωμένος στη δουλειά του. Πρέπει να κατάλαβε τι συνέβη μόνο όταν δέχτηκε το χτύπημα και ακούστηκε ένα ωχ. Ήταν τρομερός ο ήχος που έκανε το κεφάλι του ανθρώπου. Σαν ένα ξύλο που σκίζεται στα δυο», είπε με δάκρυα.

Πηγή:voria.gr Εικόνες, βιντεο: kozanimedia.gr

