Επίθεση με τσεκούρι στη ΔΟΥ Κοζάνης: “Έσπασαν” τα ισόβια για τον δράστη

Ποια είναι η τελική ποινή που επέβαλε το δικαστήριο στον 45χρονο δράστη.

Ένοχος κρίθηκε από το Δικαστήριο Φλώρινας ο 45χρονος για τη δολοφονία του 56χρονου Πέτρου Ξανθόπουλου και την επίθεση στη ΔΟΥ Κοζάνης.

Ωστόσο, αν και η αρχική απόφαση ήταν ποινή ισόβιας κάθειρξης για ανθρωποκτονία και από 15 χρόνια για κάθε απόπειρα, τελικά το δικαστήριο, μετά την τελική σύσκεψη και τη συγχώνευση όλων των ποινών, αποφάσισε συνολική ποινή 26 χρόνια φυλάκισης, από, από τα οποία ο 45χρονος θα εκτίσει τα 20.

Άκρως “επεισοδιακή” ήταν η απολογία του 45χρονου. Σύμφωνα με το kozanilife.gr, ο κατηγορούμενος προχώρησε σε “κατηγορώ” κατά της πολιτείας, των θεσμών της και της αστυνομίας.

Κατά την απολογία του, ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Έχω δεχθεί κακοποίηση σε αστυνομικά τμήματα. Η αντιμετώπιση που είχα εγώ όταν το ανέφερα στον ανακριτή και στον εισαγγελέα ήταν να σφυρίζουν αδιάφορα. Το σύστημα τα καλύπτει όλα αυτά. Οι μπάτσοι πουλάνε προστασία και παίρνουν μίζα. Υπάρχει μια εκστρατεία βίας ενάντια στην εργατική τάξη. Με ξυλοφορτωσαν στο αστυνομικό τμήμα και με τρέχαμε δύο η ώρα σε ψυχίατρο. Είναι ένα σύστημα κακοποίησης οι φυλακές κράτησης, είναι για ζώα. Το κάνουν επίτηδες για να σπασουν τον τσαμπουκα των κρατουμένων, δεν ξέρεις αν είναι μέρα ή νύχτα ».

Aναφέρθηκε σε περιστατικά αστυνομικής βίας που έχουν γίνει ανά την Ελλάδα, λέγοντας πως αυτά συντέλεσαν στο να κάνει ο ίδιος το έγκλημα.

Στη συνέχεια περιέγραψε τα όσα έκανε στο κτήριο της Εφορίας. Μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Αυτή την κυρία που χτύπησα και πάλεψε μαζί μου την κοίταξα στα μάτια και είδα ότι σκεφτόταν εκείνη τη στιγμή κάτι άλλο, όχι τον εαυτό της. Για αυτό την αφησα, επειδή ήταν διαφορετική και δε σκεφτόταν τον εαυτό της. Όταν με συνέλαβαν οι Αστυνομικοί, δεν με πειράξανε αυτή τη φορά. Δεν είδα καμία έκπληξη στους περαστικούς. Αν ήταν κλειστή η εφορία θα πήγαινα στην περιφέρεια η στα δικαστήρια».

Επίσης, αναφέρθηκε στους λόγους που χτύπησε στην Εφορία:

«Είναι οι οικονομικοί δολοφόνοι ή αλλιώς οικονομική αστυνομία. Δεν τους ενδιαφέρει αν έχεις να ζήσεις, αν έχεις να φας. Πρέπει να πληρώσεις τον φόρο και ας μην έχεις να φας. Σου παίρνουν την μπουκιά από το στόμα. Ακόμα και ο Χίτλερ ήταν καλύτερος από τους εφοριακούς. Μας πατάνε και μας πίνουν το αίμα. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν καταστρέψει ζωές, γιατί να μην καταστραφεί και μια δικιά τους. Η επίθεση ήταν ενάντια στο Ελληνικό κράτος. Ξέρω πάρα πολλούς που δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια εξαιτίας της τρομοκρατίας του Ελληνικού κράτους. Δεν σκότωσα αστυνομικούς γιατί είναι αναλώσιμοι. Δεν θα μπορούσε να σπάσει έτσι το σύστημα.»

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως η δικαστική έδρα δεν απηύθυνε καμία ερώτηση στον κατηγορούμενο. Χαρακτηριστική ήταν η φράση της προέδρου: «Με αυτά που άκουσα αγαπώ περισσότερο το Ελληνικό κράτος».

ΠΗΓΗ: kozanimedia.gr

