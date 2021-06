Κοζάνη

Κοζάνη - κακοκαιρία: απομάκρυναν το χαλάζι με σκαπτικό μηχάνημα! (βίντεο)

Οι κάτοικοι της Κοζάνης βρέθηκαν μπροστά σε ένα πρωτοφανές για την εποχή σκηνικό, καθώς το χαλάζι σκέπασε τους δρόμους, ντύνοντάς τους στα λευκά!

Κακοκαιρία έπληξε χθες αρκετές περιοχές της χώρας, με βροχές, καταιγίδες αλλά και χαλάζι.

Χρειάστηκε μάλιστα να επιστρατευτούν σκαπτικά μηχανήματα για να απομακρύνουν τα στρώματα πάγου που δυσκόλεψαν αρκετά την κυκλοφορία των πολιτών!

Για ολική καταστροφή μιλούν την ίδια ώρα οι αγρότες της περιοχής, οι οποίοι εκτός της απώλειας της φετινής παραγωγής, μιλούν για «τεράστια ζημιά» του φυτικού κεφαλαίου.

Πηγή: kozan.gr

