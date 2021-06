Ζάκυνθος

Ζάκυνθος: σύγκρουση σκάφους με καταμαράν

Στο σημείο έσπευσαν περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μια ιδιωτική λέμβος με επιβαίνοντες στελέχη του Σώματος, καθώς κι ένα περιπολικό όχημα από ξηράς.

Ένα απρόοπτο γεγονός συνέβη στην θαλάσσια περιοχή του Κερίου, όταν σκάφος προσέκρουσε σε αγκυροβολημένο καταμαράν, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός. Όπως έγινε γνωστό από το Λιμενικό, ένα σκάφος με μοναδικό επιβαίνοντα τον ιδιοκτήτη του, προσέκρουσε σε αγκυροβολημένο καταμαράν, σημαίας Γερμανίας, με έναν αλλοδαπό επιβαίνοντα, στη θαλάσσια περιοχή Κερί.

Αποτέλεσμα της πρόσκρουσης ήταν υλικές ζημιές στην πρύμνη του καταμαράν και επιφανειακές εκδορές στο σκάφος, ενώ από το περιστατικό δεν υπήρξε τραυματισμός, ούτε παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση ή εισροή υδάτων.

Το σκάφος που προσέκρουσε στο καταμαράν κατέπλευσε αυτοδύναμα με ασφάλεια στο λιμενίσκο Κερίου, όπου κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις και απαγορεύτηκε ο απόπλους του άλλου σκάφους μέχρι την αποκατάσταση της ζημιάς.

Διενεργείται προανάκριση από το Λιμεναρχείο Ζακύνθου.

