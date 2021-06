Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: πεζός επιχείρησε να κλέψει αυτοκίνητο εν κινήσει

Πως ακινητοποίησε το όχημα της νεαρής οδηγού. Η αστυνομική καταδίωξη και η επεισοδιακή σύλληψη.

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στην οδό Παλαιού Σταθμού στη Θεσσαλονίκη.

Νεαρός αλλοδαπός κινήθηκε αιφνιδιαστικά μπροστά από διερχόμενο όχημα, το οποίο οδηγούσε επίσης νεαρή γυναίκα, η οποία σταμάτησε για να μην τον χτυπήσει.

Τότε εκείνος της επιτέθηκε και επιχείρησε να την βγάλει από το όχημα και να της το αφαιρέσει.

Για κακή του τύχη όμως έγινε αντιληπτός από αστυνομικές δυνάμεις που περιπολούσαν στην περιοχή και τράπηκε σε φυγή.

Δεν πρόλαβε όμως να πάει μακριά καθώς ακινητοποιήθηκε σε κοντινή απόσταση και συνελήφθη αφού όμως πρόβαλε σθεναρή αντίσταση προηγουμένως.

Πηγή: seleo.gr