Πιερία

Πιερία: ληστές απέσπασαν πάνω από 127.000 ευρώ από ΑΤΜ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Κατερίνης, έπειτα από έρευνα, προχώρησε στην εξιχνίαση της κλοπής και στη σύλληψη ενός εκ των δύο δραστών.

Δυο Κοσοβάροι, διέρρηξαν τραπεζικό μηχάνημα αυτόματης ανάληψης μετρητών (ΑΤΜ) που ήταν εγκαταστημένο σε κοινοτικό κατάστημα στην περιοχή της Πιερίας και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 127.400 ευρώ.

Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Κατερίνης, έπειτα από έρευνα προχώρησε στην εξιχνίαση της κλοπής ΑΤΜ που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 5ης Ιουνίου 2021. Συνελήφθη 34χρονος Κοσοβάρος και ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 37χρονου συνεργού του, ωστόσο τα χρήματα δεν εντοπίστηκαν. Όπως προέκυψε, οι δύο άνδρες εισήλθαν στη χώρα με σκοπό να πραγματοποιήσουν κλοπές.

Συγκεκριμένα, χθες εντοπίστηκε από αστυνομικούς, ο 34χρονος σε ξενοδοχείο στην περιοχή της Χαλκηδόνας Θεσσαλονίκης και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο δωμάτιο όπου διέμενε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, οκτώ κινητά τηλέφωνα, επτά κάρτες sim, πέντε φορτιστές κινητών τηλεφώνων, τρεις σκούφοι, τρία ζευγάρια αθλητικά παπούτσια, δύο ζευγάρια γάντια εργασίας, τρία κλειδιά αυτοκινήτων και το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ.

Επίσης, κατασχέθηκαν τρία οχήματα που χρησιμοποιούσαν και εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκίς, όπου από το εσωτερικό τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος εξειδικευμένων διαρρηκτικών εργαλείων, (ηλεκτρικός και υδραυλικός διαστολέας μετάλλων, ηλεκτρικό ψαλίδι κοπής μετάλλων, μεταλλικές ράβδοι και λοστοί, σφυριά, κατσαβίδια κ.α.) ένα σπρέι πιπεριού, πέντε φορητοί πομποδέκτες, τέσσερα ζευγάρια γάντια και διάφορα έγγραφα.

Οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται, προκειμένου να διαπιστωθεί η τυχόν συμμετοχή τους σε παρόμοια αδικήματα. Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

Νατάσα Παζαΐτη: η συγκινητική ανάρτηση για την ενηλικίωση των παιδιών της

Θεσσαλονίκη: πεζός επιχείρησε να κλέψει αυτοκίνητο εν κινήσει