Τραγωδία: Γυναίκα κάηκε μέσα στο σπίτι της

Η φωτιά ξεκίνησε από την κουζίνα του σπιτιού.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Εύβοιας για φωτιά σε σπίτι στην Ερέτρια.

Σύμφωνα με το LamiaReport η πυρκαγιά ξεκίνησε από την κουζίνα σπιτιού, όπου βρισκόταν μόνη της μια ηλικιωμένη.

Τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα με οκτώ πυροσβέστες δεν επέτρεψαν να επεκταθεί η πυρκαγιά, δυστυχώς όμως η 76χρονη βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της, πιθανόν από τις αναθυμιάσεις. Με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Προανάκριση για το τραγικό συμβάν διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής.

