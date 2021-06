Φθιώτιδα

Λαμία: Ξυλοδαρμός σε στάση λεωφορείου (εικόνες)

Νεαρός δέχθηκε επίθεση με γροθιές. Αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη.

Επεισόδιο με ξυλοδαρμό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην πλατεία Πάρκου, στη Λαμία και συγκεκριμένα στη στάση του αστικού ΚΤΕΛ, όπου υπήρχε αρκετός κόσμος.

Όπως είπαν αυτόπτες μάρτυρες, ένας άνδρας, ηλικίας περίπου 40 ετών, γρονθοκόπησε απρόκλητα έναν νεαρό που καθόταν με τη μητέρα του. Οι άνθρωποι που ήταν στο σημείο σοκαρισμένοι του φώναζαν να σταματήσει, ενώ χτύπησε και έριξε κάτω και τη μητέρα του νεαρού που προσπάθησε να τον σταματήσει.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τον δράστη, ενώ ο νεαρός που είχε αίματα στο πρόσωπο, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να μεταφερθεί στα Επείγοντα του νοσοκομείου Λαμίας.

«Δεν έγινε κάποιο επεισόδιο μεταξύ τους. Άρχισε να τον χτυπάει χωρίς λόγο. Πάθαμε σοκ όλοι όσοι ήμασταν εδώ. Του φωνάζαμε να σταματήσει, αλλά έδειχνε να μην καταλαβαίνει. Και όταν τον πήραν οι αστυνομικοί έδειχνε σαν να μην είχε καταλάβει τι συνέβη....», είπε μια αυτόπτης μάρτυρας.

