Θεσσαλονίκη

Χαλκιδική: πυροβολισμοί με τραυματίες σε μπαρ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αιματηρό επεισόδιο τα ξημερώματα στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά.

Περιστατικό με πυροβολισμούς, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο νεαρών ατόμων, σημειώθηκε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου σε καφέ - μπαρ στον Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ από την Αστυνομία, 20χρονος θαμώνας του καταστήματος ήρθε σε αντιπαράθεση, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, με 25χρονο επίσης ημεδαπό, που βρισκόταν στο ίδιο μπαρ. Τότε, ο τελευταίος έβγαλε πιστόλι και πυροβόλησε κατά του 20χρονου και ενός ακόμα 25χρονου θαμώνα.

Οι δύο νεαροί τραυματίστηκαν, ο μεν 20χρονος στην κοιλιακή χώρα, ο δε 25χρονος στους μηρούς και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Πολυγύρου. Σύμφωνα με πληροφορίες από τις ίδιες πηγές, η υγεία τους δεν διατρέχει κίνδυνο, ενώ έχει παραγγελθεί ιατροδικαστική εξέταση.

Στο καφέ - μπαρ μετέβησαν αστυνομικοί του γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών, που συνέλεξαν κάλυκες και μία βολίδα. Το περιστατικό ερευνά το Τμήμα Ασφάλειας Πολυγύρου.

Πάιατ: Φιλότιμο, Άνθρωποι, Τοπίο... Η Ελλάδα σε τρεις λέξεις

Σοκ με Έρικσεν: Οι ποδοσφαιριστές που κατέρρευσαν στο γήπεδο