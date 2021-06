Φθιώτιδα

Βιασμός 11χρονης: Συνελήφθη ένας 24χρονος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο φερόμενες ως δράστης συνελήφθη έπειτα από καταγγελία της οικογένειας του κοριτσιού.

Σοκ σε περιοχή της Λοκρίδας στην είδηση ότι 24χρονος κατηγορείται για βιασμό 11χρονης μαθήτριας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, ο νεαρός συνελήφθη την Παρασκευή μετά από καταγγελία της οικογένειας της μαθήτριας και αντιμετωπίζει τις κακουργηματικές κατηγορίες του βιασμού και της αποπλάνησης ανήλικου ατόμου που δεν έχει συμπληρώσει τα 12 έτη.

Αναμένεται τη Δευτέρα να οδηγηθεί στην Εισαγγελέα και να παραπεμφθεί σε τακτικό Ανακριτή για μια ενέργεια, η οποία αντικειμενικά προσβάλλει το κοινό αίσθημα αιδούς και ήθους.

Την ίδια ώρα η περιοχή είναι ανάστατη και δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τον 24χρονο βαραίνουν και ηλεκτρονικά μηνύματα που αντάλλαζε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την ανήλικη κι άλλα άτομα, στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης, η οποία διεξάγεται με πλήρη μυστικότητα.

Πηγή: lamiareport.gr

Ειδήσεις σήμερα:

ΑΔΕΔΥ – Εργασιακό νομοσχέδιο: στάση εργασίας και συλλαλητήριο τη μέρα ψήφισης

Κορονοϊός - Βασιλακόπουλος: Δεν θα υπάρξει 4ο κύμα αν εμβολιαστούμε άμεσα (βίντεο)

NOTAM: Παράταση για πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού