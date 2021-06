Θεσσαλονίκη

Κορονοπάρτι - ΑΠΘ: παράσυρση άνδρα από μπουλντόζα που οδηγούσαν μεθυσμένοι νεαροί

Η μπουλντόζα βρισκόταν στον χώρο λόγω εκτέλεσης εργασιών. Το παιχνίδι των νεαρών εξελίχθηκε σε εφιάλτη και το χαμόγελο πάγωσε στα χείλη τους.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ενός ακόμη πάρτι το βράδυ του Σαββάτου, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Μια ομάδα περίπου 10 νεαρών, υπό την επήρεια μέθης, ανέβηκε σε μια μπουλντόζα που βρισκόταν στον χώρο λόγω εργασιών, άναψαν την μηχανή και παρέσυραν με την μπουλντόζα έναν νεαρό που είχε ανέβει μαζί τους στο όχημα, αλλά έπεσε από αυτό.

Το περιστατικό έγινε μπροστά από το τμήμα Νομικών και Οικονομικών Επιστημών και οι νεαροί πάγωσαν βλέποντας τον φίλο τους με ένα τεράστιο κόψιμο από τον μηρό μέχρι τη γάμπα.

Αφού συνειδητοποίησαν τι ακριβώς συνέβη, σταμάτησαν το όχημα και κατέβηκαν από αυτό, βλέποντας τον νεαρό φίλο τους γεμάτο αίματα σωριασμένο στο έδαφος. Οι ίδιοι, ήταν σε κατάσταση σοκ ούρλιαζαν, μέχρι που αποφάσισαν να καλέσουν ασθενοφόρο πανικόβλητοι.

Στη συνέχεια, όχημα του ΕΚΑΒ έσπευσε άμεσα στο ΑΠΘ, ώστε να παραλάβει τον τραυματία από την κεντρική πύλη, και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του ThessToday.gr, ο νεαρός έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο.

