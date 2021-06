Χανιά

Κρήτη - βιασμός ανήλικης: η απολογία του βοσκού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται ο 34χρονος, που συνελήφθη μετά τις καταγγελίες.

Το κατώφλι της ανακρίτριας πέρασε πριν από λίγο ο 34χρονος κτηνοτρόφος από τα Χανιά, ο οποίος κατηγορείται για τον βιασμό ενός ανήλικου κοριτσιού.

Ο 34χρονος που συνελήφθη την περασμένη Τετάρτη, κατηγορείται για τον κατ’ εξακολούθηση βιασμό του 14χρονου, τότε, κοριτσιού και για παραγωγή και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας σε βαθμό κακουργήματος.

Η δράση του αποκαλύφθηκε όταν μετά από έρευνα των αστυνομικών βρέθηκαν φωτογραφίες και βίντεο ανήλικων στο κινητό του 34χρονου και κλήθηκαν να καταθέσουν τα κορίτσια.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κατηγορούμενος φέρεται να προσέγγιζε τις ανήλικες μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Kατά τη διάρκεια των καταθέσεων των ανηλίκων, μία εξ’ αυτών αποκάλυψε στους αστυνομικούς ότι ο 34χρονος την είχε προσεγγίσει όταν εκείνη ήταν 14 ετών.

Ο 34χρονος έπεισε το κορίτσι να συναντηθούν και όπως το ίδιο κατήγγειλε τη βίασε, ενώ την πίεζε να ξαναβρεθούν. Όταν εκείνη αρνήθηκε, άρχισε να την εκβιάζει πως θα δημοσιοποιούσε άσεμνο υλικό που είχε βιντεοσκοπήσει, αναγκάζοντάς την να τον συναντήσει ξανά και με τη βία την εξανάγκαζε σε σεξουαλική πράξη.

Πηγή: creta24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Roland Garros - Τσιτσιπάς: πέθανε η γιαγιά του μετά τον αγώνα με τον Τζόκοβιτς (βίντεο)

Άρση μέτρων: τι αλλάζει από την Δευτέρα

Πανελλήνιες 2021: τα θέματα σε Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία