Αιτωλοακαρνανία

Σεισμός στην Αμφιλοχία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε το επίκεντρο και το μέγεθος του σεισμού, που εέγινε αισθητός στην ευρύτερη περιοχή.

Σεισμός έντασης 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 15:18 στην Αμφιλοχία.

Σύμφωνα με την μκέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε επίκεντρο σε απόσταση 9 χιλιομέτρων ανατολικά - νοτιοανατολικά της Αμφιλοχίας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού εκτιμάται στα 32.3 χιλιόμετρα

Δείτε πώς κατέγραψε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών τη σεισμική δόνηση:

Ειδήσεις σήμερα:

“Η Φάρμα” - Θεοδωρόπουλος στο “Πρωινό” για Φένια Τσικιτίκου: υπάρχει ειλικρινές ενδιαφέρον (βίντεο)

Κορονοπάρτι: μετέτρεψαν το παρεκκλήσι σε μπαράκι! (εικόνες)

Roland Garros - Τσιτσιπάς: πέθανε η γιαγιά του μετά τον αγώνα με τον Τζόκοβιτς (βίντεο)