Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ: Συλλήψεις για κορονοπάρτι

Συνελήφθησαν ένας διοργανωτής και δύο συμμετέχοντες στο πάρτι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Τρία άτομα συνελήφθησαν για πάρτι που διοργανώθηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο σε υπαίθριο χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), παρά τους περιορισμούς για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την αστυνομία, πρόκειται για 24χρονο, εκ των φερόμενων διοργανωτών του πάρτι, και δύο συμμετέχοντες σ' αυτό, 21 και 18 ετών. Συνελήφθησαν τη Δευτέρα στο πλαίσιο του αυτοφώρου και εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση των περιοριστικών μέτρων για την πρόληψη μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών. Επρόκειτο για πάρτι που έλαβε χώρα τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής στην Πανεπιστημιούπολη.

Είναι οι πρώτες συλλήψεις για τα λεγόμενα «κορονοπάρτι» στο πανεπιστημιακό campus, για τα οποία είχαν προηγηθεί αλλεπάλληλες εισαγγελικές παρεμβάσεις.

Εν τω μεταξύ, ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πάρτι το βράδυ του Σαββάτου, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Μια ομάδα περίπου 10 νεαρών, υπό την επήρεια μέθης, ανέβηκε σε μια μπουλντόζα που βρισκόταν στον χώρο λόγω εργασιών, άναψαν την μηχανή και παρέσυραν με την μπουλντόζα έναν νεαρό που είχε ανέβει μαζί τους στο όχημα, αλλά έπεσε από αυτό.

Το περιστατικό έγινε μπροστά από το τμήμα Νομικών και Οικονομικών Επιστημών και οι νεαροί πάγωσαν βλέποντας τον φίλο τους με ένα τεράστιο κόψιμο από τον μηρό μέχρι τη γάμπα.

