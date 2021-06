Χανιά

Χανιά: νεκρός αγρότης που παρασύρθηκε από το τρακτέρ του

Ο άτυχος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο των Χανίων, όπου μεταφέρθηκε μετά το τραγικό συμβάν.

Τραγικό δυστύχημα με θύμα έναν 52χρονο αγρότη συγκλονίζει τα Χανιά της Κρήτης.

Ένας 52χρονος που εκτελούσε εργασίες δακοκτονίας, στην περιοχή της Κάινας Αποκορώνου, έχασε τη ζωή του το πρωί, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες παρασύρθηκε από τον γεωργικό ελκυστήρα (τρακτέρ), με τον οποίο εκτελούσε τη δακοκτονία.

Αρχικά, ο 52χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Βάμου και από εκεί στο Νοσοκομείο Χανίων, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Έρευνες για τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, διεξάγουν οι Αρχές.

Υπνεθυμίζεται ότι μόλις πριν μερικές μέρες ένας 19χρονος είχε εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τρακτέρ στην περιοχή της Κοξαρέ Σπηλίου στο Ρέθυμνο.

