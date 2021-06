Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: βιασμός ανήλικης - κατηγορούμενος ο θείος της!

Το κορίτσι βίωνε για χρόνια τη φρίκη στα χέρια του θείου της, από όταν ήταν εννέα ετών!

Την ανήλικη ανιψιά του φέρεται να κακοποιούσε σεξουαλικά 50χρονος, σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Η υπόθεση άρχισε να ερευνάται ύστερα από καταγγελία της ανήλικης στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η 17χρονη (σήμερα) καταγγέλλουσα, οι εις βάρος της πράξεις τελέστηκαν την περίοδο από το 2013 έως το 2019.

Εναντίον του 50χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό, κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια και τέλεση γενετήσιων πράξεων, με την παθούσα να μην έχει συμπληρώσει κατά τον χρόνο τέλεσης των αδικημάτων τα 12 έτη της ηλικίας της.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.