Κεφαλονιά: Εισροή υδάτων σε ιστιοφόρο

Συναγερμός στο Λιμενικό. Εισροή υδάτων σε τουριστικό σκάφος με τρεις επιβαίνοντες.

Καλά στην υγεία τους είναι οι τρεις Τούρκοι επιβαίνοντες ιστιοφόρου σκάφους, στο οποίο παρουσιάστηκε εισροή υδάτων, ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του Φισκάρδου στην Κεφαλονιά.

Το ιστιοφόρο ρυμουλκήθηκε από άλλο ιστιοφόρο και με τη συνδρομή αλιευτικού σκάφους και τη συνοδεία πλωτών του Λιμενικού κατέπλευσε στο λιμάνι του Φισκάρδου.

