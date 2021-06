Ηράκλειο

Σεισμός στο Ηράκλειο

Σεισμική δόνηση αναστάτωσε τους κατοίκους. Το μέγεθος και το επίκεντρο.

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 Ρίχτερ σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή, 23 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Άρβης στην Κρήτη.

Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

Η δόνηση καταγράφεται 23 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του παραθαλάσσιου χωριού.

Η Άρβη είναι παραθαλάσσιο χωριό στο Δήμο Βιάννου της ομώνυμης επαρχίας. Υπάγεται στο Δημοτικό διαμέρισμα Αμιρά. Η θέση του είναι σε μια κατάφυτη κοιλάδα από μπανάνες στο Λιβυκό Πέλαγος και η απόστασή του από το Ηράκλειο είναι 78,5 χιλιόμετρα.