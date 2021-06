Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Λήστεψαν αστυνομικό έξω από το ΑΠΘ

Με τη χρήση βίας ακινητοποίησαν αστυνομικό και τον λήστεψαν. Τι κατέθεσε ο 39χρονος.

Θύμα ληστείας κατήγγειλε ότι έπεσε 39χρονος αστυνομικός, τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής, στην περιοχή πέριξ των Πανεπιστημίων.

Η υπόθεση έγινε γνωστή σήμερα και ερευνάται από το Τμήμα Εγκλημάτων Κατά Ιδιοκτησίας της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Όπως κατέθεσε ο ίδιος προανακριτικά, ομάδα αγνώστων του επιτέθηκε και του απέσπασε με χρήση σωματικής βίας το κινητό του τηλέφωνο, ενώ στη συνέχεια οι δράστες τράπηκαν σε φυγή. Ο 39χρονος κινούταν πεζός φορώντας πολιτικά ρούχα ενώ βρισκόταν στο σημείο για υπηρεσιακούς λόγους.

