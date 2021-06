Κορινθία

Τροχαίο στην Κορινθία: Νεκρός απεγκλωβίστηκε οδηγός (βίντεο)

Έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, το οποίο ανατράπηκε και κατέληξε σε χωράφι.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στον Σολομό Κορινθίας, το απόγευμα της Τρίτης.

Συγκεκριμένα, οδηγός Ι.Χ που κινούνταν στην Π.Ε.Ο Κορίνθου-Άργους, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα αυτό να ανατραπεί και να καταλήξει σε ελαιώνα.

Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της Π.Υ Κορίνθου για να τον απεγκλωβίσουν, καθώς και ασθενοφόρο ΕΚΑΒ για την άμεση διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Ωστόσο, κατά την επιχείρηση απεγκλωβισμού, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

