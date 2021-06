Ημαθία

Ηράκλειο: Αεροπλάνο έκανε “βόλτες” λόγω βλάβης

Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου.

Σε προσγείωση αναγκάστηκε χθές το βράδυ αεροσκάφος της TUI, που εκετελούσε το δρομολόγιο Ηράκλειο - Μάντσεστερ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουριστικό αεροπλάνο τύπου Boeing 737-8, παρουσίασε μηχανική βλάβη στους τροχούς και ενώ είχε απογειωθεί έκανε κύκλους στον αέρα, με τον πιλότο λίγη ώρα αργότερα να καταφέρνει επιτυχώς να το προσγειώσει ξανά στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου.

Ο παρακάτω χάρτης δείχνει την αναγκαστική πορεία προσγείωσης του αεροσκάφους:





Η πτήση ήταν προγραμματισμένη να αναχωρήσει από το Ηράκλειο στις 10.45 μ.μ και να αφιχθεί στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ στη Βρετανία στη 1.05 π.μ., όμως αυτό δεν κατέστη εφικτό λόγω της βλάβης που παρουσίασε.

Το αεροπλάνο παραμένει και σήμερα στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου.

