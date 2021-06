Πιερία

Έγκλημα στην Κατερίνη: Άνδρας βρέθηκε καμένος με κουκούλα στο κεφάλι και δεμένος πισθάγκωνα

Σοκ στην Κατερίνη από άγριο έγκλημα. Ποιος εντόπισε το πτώμα. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.

Σοκ στην Κατερίνη από άγριο έγκλημα που έγινε στην περιοχή της Καλλιθέας. Άνδρας βρέθηκε καμένος, με κουκούλα στο κεφάλι και δεμένος πισθάγκωνα.

Το πτώμα εντόπισε περαστικός πίσω από τα κοιμητήρια της Καλλιθέας το απόγευμα της Τρίτης.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, οι πρώτοι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο, βρήκαν το πτώμα 45χρονου άνδρα δεμένο με κουκούλα στο κεφάλι και από την αρχική εξέταση αποκαλύφθηκε ότι ο άνδρας είχε καεί ζωντανός.

Την έρευνα για τα αίτια του ειδεχθούς αυτού εγκλήματος έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Κατερίνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο η εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα", έχουν προσαχθεί κάποια άτομα ως ύποπτα για το έγκλημα.

