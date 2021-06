Ζάκυνθος

Δολοφονία στη Ζάκυνθο: Στη φυλακή η 27χρονος “τσιλιαδόρος”

Η νεαρή γυναίκα παραδόθηκε μόνη της στο Αστυνομικό Τμήμα Ζακύνθου.

Προφυλακίστηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, η 27χρονη φερόμενη ως «τσιλιαδόρος» στη δολοφονία της συζύγου του επιχειρηματία Κορφιάτη, Χριστίνας Κλουτσινιώτη, τον Ιούνιο του 2020, στη Ζάκυνθο.

Η νεαρή γυναίκα παραδόθηκε μόνη της την Τρίτη στο Αστυνομικό Τμήμα Ζακύνθου. Πρόκειται για την 27χρονη φίλη ενός εκ των φυσικών αυτουργών που βρισκόταν στη Ζάκυνθο την ημέρα της δολοφονίας και αποχώρησε την επομένη.

Ο γυναίκα που φέρεται να είχε ρόλο τσιλιαδόρου και να παρακολουθούσε την μηχανή που επέβαινε το ζευγάρι με ένα μαύρο Smart, ήταν καταζητούμενη, κρυβόταν όλες αυτές τις ημέρες όμως χθες πήρε την απόφαση να περάσει το κατώφλι του αστυνομικού μεγάρου μαζί με τον δικηγόρο και να θέσει εαυτόν στη διάθεση των αρχών.

Υπενθυμίζεται πως με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, έχουν προφυλακιστεί και έχουν ήδη μεταφερθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας τρεις από τους επτά συλληφθέντες, συγκεκριμένα ο 39χρονος φερόμενος ως εκτελεστής της 37χρονης, ο 38χρονος φερόμενος ως οδηγός της μοτοσυκλέτας που χρησιμοποίησαν οι δράστες κατά την επίθεση στο ζεύγος, αλλά και ο φερόμενος ως οδηγός του σκάφους που τους μετέφερε εκτός Ζακύνθου.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν τρεις από τους συλληφθέντες, ενώ αναμένεται να απολογηθεί και ο έβδομος.

