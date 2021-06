Λάρισα

Ιερέας από την Κύπρο “πολιορκούσε” 14χρονη από τη Λάρισα

Ακραία διαδικτυακή σεξουαλική παρενόχληση ανήλικης από αδίστακτο ιερέα. Η απόφαση της Δικαιοσύνης.

Αντιμέτωπος με την Δικαιοσύνη βρέθηκε ένας ιερέας ο οποίος «πολιορκούσε» μια ανήλικη προκειμένου να βρεθεί μαζί της. Δεν δίστασε μάλιστα να ταξιδέψει από την Κύπρο στην Ελλάδα για να την συναντήσει και να κάνει πράξη τις αρρωστημένες φαντασιώσεις του.

Σύμφωνα με την «Ελευθερία», πρόκειται για 52χρονο ιερέα ο οποίος ζει μόνιμα στην Κύπρο και συνομιλούσε διαδικτυακά με μία ανήλικη κοπέλα από την Λάρισα, μικρότερη των 15 ετών. Ο ίδιος μάλιστα δεν δίσταζε όχι μόνο να της στείλει φωτογραφίες με σεξουαλικό περιεχόμενο αλλά και να της ζητάει, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, να εγκαταλείψει την οικογένειά της για να ζήσει μαζί του στην Κύπρο.

Τελικώς βρέθηκε αντιμέτωπος με την Δικαιοσύνη και καταδικάστηκε από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας σε ποινή φυλάκισης 3 ετών και χρηματικό πρόστιμο 10.800 ευρώ.

