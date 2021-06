Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Καταδίωξη νεαρής με μεγάλη ποσότητα ηρωίνης - Εμβόλισε περιπολικό (εικόνες)

Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών τεράστιας αξίας μετέφερε η νεαρή, που συνελήφθη μετά από επεισοδιακή καταδίωξη.

Σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών εκτιμάται, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ότι ανήκει 26χρονη, η οποία μετέφερε πάνω από 14,5 κιλά ηρωίνης και συνελήφθη την Τρίτη 15 Ιουνίου, ύστερα από αστυνομική καταδίωξη, κατά μήκος της οδού Μοναστηρίου, στη Θεσσαλονίκη.

Το ύποπτο όχημα που οδηγούσε δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών αναπτύσσοντας ταχύτητα για να διαφύγει, ενώ εμβόλισε περιπολικό. Κατά την καταδίωξη, η 26χρονη πέταξε από το παράθυρο ένα τσαντάκι ωμού και μια υφασμάτινη μαξιλαροθήκη, που περιείχαν 25 δέματα ηρωίνης, συνολικού βάρους 14 κιλών και 750 γραμμαρίων, ναρκωτική ουσία την οποία φέρεται να είχε παραλάβει νωρίτερα από μεταφορική εταιρία στο Καλοχώρι. Τελικά, συνελήφθη στην περιοχή του ΚΤΕΛ Μακεδονία, όταν ακινητοποιώντας το όχημα προσπάθησε να διαφύγει πεζή.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, η αξία της κατασχεθείσας ποσότητας ηρωίνης εκτιμάται σε 200.000 ευρώ και προοριζόταν να διακινηθεί στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Στη σύλληψη μέλους οργανωμένου κυκλώματος κατοχής, απόκρυψης, μεταφοράς και διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων ηρωίνης στην ελληνική επικράτεια και συγκεκριμένα σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, προχώρησαν, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος, καθώς και του Τμήματος Ασφαλείας Λευκού Πύργου.

Πρόκειται για 26χρονη ημεδαπή, σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, διακεκριμένη περίπτωση φθοράς, ενώ διαπιστώθηκε ότι στερείται σχετικής αδείας ικανότητας οδηγήσεως.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες (15-06-2021), αστυνομικοί του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων εντόπισαν την 26χρονη να κινείται με το όχημά της στην περιοχή της Μοναστηρίου και σε σήματα στάσης που της έγιναν από το υπηρεσιακό όχημα της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης δε συμμορφώθηκε εμβολίζοντας αυτό με σκοπό τη διαφυγή της.

Ακολούθησε καταδίωξη έως την περιοχή των ΚΤΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, όπου η δράστιδα, αφού ακινητοποίησε το όχημά της, προσπάθησε να διαφύγει πεζή, πλην όμως ακινητοποιήθηκε άμεσα και συνελήφθη. Σημειώνεται ότι κατά την καταδίωξη απέρριψε από το παράθυρο του οχήματός της ένα (1) τσαντάκι ώμου και (1) υφασμάτινη μαξιλαροθήκη που περιείχαν είκοσι πέντε (25) δέματα ηρωίνης, συνολικού βάρους (14.750) γραμμαρίων, τα οποία είχε παραλάβει νωρίτερα με τη μορφή δέματος από μεταφορική εταιρεία στην περιοχή του Καλοχωρίου.

Σε έρευνες που ακολούθησαν στην οικία της στην περιοχή των Αμπελοκήπων αλλά και από το εσωτερικό του αυτοκινήτου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

(2) μικροδέματα κοκαΐνης,

(4) κινητά τηλέφωνα και

το χρηματικό ποσό των (3.000) ευρώ ως σχετιζόμενο με εμπορία ναρκωτικών.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.