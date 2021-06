Πιερία

Έγκλημα στην Κατερίνη: Κομμωτής ήταν ο άνδρας που έκαψαν ζωντανό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είχε επιστρέψει πρόσφατα από την Αυστραλία και φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα με ναρκωτικά

Kομμωτής στο επάγγελμα, ήταν ο άνδρας που βρέθηκε το απόγευμα της Τρίτης, απανθρακωμένος πίσω από τα νεκροταφεία της Καλλιθέας στην Κατερίνη.

Τον 45χρονο αναζητούσαν οι οικείοι του από τη Δευτέρα όταν εντοπίστηκε από περαστικούς η απανθρακωμένη σορός του η οποία και ταυτοποιήθηκε.

Η αδερφή του θύματος, που είχε επιστρέψει πρόσφατα από την Αυστραλία δήλωσε ότι η οικογένεια τον έψαχνε αγωνιωδώς: «Είχα να τον δω από προχθές. Είχε φύγει από το σπίτι και τον ψάχναμε. Το τηλέφωνό του ήταν κλειστό. Δεν ξέραμε που έχει πάει. Όλη μέρα χθες δεν τον είδαμε. Και τελικά μάθαμε τα άσχημα νέα».

«Δεν γνωρίζουμε ποιος το έκανε άλλα πιστεύω ότι θα βρεθεί σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει ατιμώρητος όποιος το έκανε. Είχα να τον δω από προχθές. Ήταν μπλεγμένος για χρόνια με ουσίες ο αδελφός μου. Ίσως και ο θάνατός του να έχει να κάνει με αυτό άλλα θα βγει σύντομα η αλήθεια. Αυτός που έκαψε και σκότωσε τον αδερφό μου θα τιμωρηθεί» ξέσπασε η αδερφή του θύματος.

Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Κατερίνης ανέλαβε τη διερεύνηση του φρικιαστικού εγκλήματος.

ΠΗΓΗ: Thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Εργασιακό νομοσχέδιο: Στα ύψη οι τόνοι στη Βουλή

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης

Euro 2020: Η Ρωσία επιβλήθηκε της Φινλανδίας (βίντεο)