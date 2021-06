Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε αποθήκη – Στο νοσοκομείο ένας άνθρωπος (εικόνες)

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ, από άγνωστη αιτία, σε εγκαταλελειμμένη αποθήκη που βρίσκεται κοντά στον Παλιό Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης.



Στο σημείο κλήθηκαν δυνάμεις πυρόσβεσης που έθεσαν την πυρκαγιά υπό έλεγχο, χωρίς αυτή να επεκταθεί.





Ένα άτομο βγήκε από το φλεγόμενο κτίριο και διακομίστηκε σε νοσοκομείο της πόλης, καθώς παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα.



Στον χώρο φαίνεται πως βρίσκουν κατά καιρούς καταφύγιο μετανάστες.

