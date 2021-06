Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Νεκρός μοτοσικλετιστής που οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα (εικόνες)

Τραγωδία τα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη. Προανάκριση για το δυστύχημα διενεργείται από την Τροχαία.



Με αίμα βάφτηκε τα ξημερώματα η άσφαλτος στη Θεσσαλονίκη. Μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του όταν συγκρούστηκε μετωπικά με ΙΧ αυτοκίνητο.



Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ύψος της Ευκαρπίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 41χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας για άγνωστο λόγο κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα της περιφερειακής οδού.





Όταν ο 66χρονος οδηγός του αυτοκινήτου είδε μπροστά του τη μηχανή δεν πρόλαβε να αντιδράσει.



Η σφοδρότατη σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του οδηγού της μηχανής και τον ελαφρύ τραυματισμό του οδηγού του ΙΧ.



Προανάκριση για το δυστύχημα διενεργείται από την Τροχαία.

