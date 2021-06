Λασιθίου

Ιεράπετρα: εξαφάνιση 29χρονης - πήγε για μπάνιο και δεν γύρισε ποτέ!

Πλωτά σκάφη και οχήματα του Λιμενικού Σώματος άρχισαν να την αναζητούν, "χτενίζοντας" θάλασσα και ξηρά.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές της Ιεράπετρας για την εξαφάνιση μιας 29χρονης γυναίκας, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης.

Η κοπέλα ενημέρωσε τους δικούς της ότι θα πήγαινε για κολύμπι στη θάλασσα, αλλά όταν αργά το βράδυ δεν είχε επιστρέψει, η οικογένειά της ανησύχησε και ενημέρωσε την Αστυνομία για την εξαφάνισή της.

Άμεσα κινητοποιήθηκε το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας για τον εντοπισμό της αγνοούμενης. Τη νύχτα δύο πλωτά σκάφη και δύο οχήματα του Λιμενικού Σώματος, καθώς και πλήθος εθελοντών άρχισαν να αναζητούν την 29χρονη, "χτενίζοντας" θάλασσα και ξηρά.

Μέχρι στιγμής οι έρευνες δεν έχουν αποδώσει καρπούς.

