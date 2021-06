Λασιθίου

Ιεράπετρα - Missing Alert για την 29χρονη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει “Το χαμόγελο του Παιδιού”, που παραθέτει και φωτογραφία της κοπέλας, για τις συνθήκες υπό τις οποίες εξαφανίστηκε και για την ανησυχία σχετικά με την τύχη της.

Σε ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», σχετικά με την εξαφάνιση της 29χρονης στην Ιεράπετρα της Κρήτης, αναφέρονται τα εξής:

«Στις 16/06/21 και ώρα 15:15, εξαφανίστηκε από την περιοχή του οικισμού Γαλήνη Ιεράπετρας Κρήτης, η Τίνα – Καρολίνα Λοϊτενέγγα, 29 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνισή της σήμερα στις 17/6/2021 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης κατόπιν αιτήματος του οικείου περιβάλλοντος της καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο. Επιπλέον, ο Οργανισμός μας έχει κινητοποιήσει την ειδική εθελοντική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής» την οποία διαθέτει και η οποία συμμετέχει στην έρευνες αναζήτησης με 6 μέλη, 2 οχήματα και έναν εκπαιδευμένο σκύλο, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

Η Τίνα - Καρολίνα έχει ύψος 1,68 μ., έχει 57 κιλά βάρος, έχει καστανά μαλλιά με ξανθές ανταύγειες και πράσινα-γαλανά μάτια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ»

Ειδήσεις σήμερα:

Telegraph - Βρετανία: χωρίς καραντίνα η επιστροφή από “πορτοκαλί” χώρες

Ιταλία - Πτώση τελεφερίκ: βίντεο από το δυστύχημα

Θεσσαλονίκη: τα παιδιά στην ζητιανιά και εκείνοι σε ταβέρνες και ταξίδια!