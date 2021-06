Λασιθίου

Ιεράπετρα - Εξαφάνιση: Βρέθηκε σώα η 29χρονη

Αίσιο τέλος στο θρίλερ της εξαφάνισης της γυναίκας, για τον εντοπισμό της οποίας είχε σημάνει συναγερμός στην Κρήτη.

Η περιπέτεια της 29χρονης Τίνα-Καρολίνα Λοϊτενέγγα, η οποία εξαφανίστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης από την Ιεράπετρα, έληξε σήμερα, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Όπως αναφέρει το “Χαμόγελο του Παιδιού”, η Τίνα-Καρολίνα Λοϊτενέγγα εντοπίστηκε στην περιοχή Γαλήνη της Ιεράπετρας, κατόπιν της άμεσης κινητοποίησης των τοπικών αστυνομικών Αρχών, που άμεσα προέβησαν στην αναζήτησή της, με την συνδρομή της Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης “Θανάσης Μακρής” του Συλλόγου “Το Χαμόγελο του Παιδιού”.

Να σημειωθεί πως για τον εντοπισμό της 29χρονης κινητοποιήθηκαν η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ), η Πυροσβεστική και τοπικές εθελοντικές ομάδες.

Το “Χαμόγελο του Παιδιού” υπογραμμίζει πως θα βρίσκεται κοντά στην Τίνα-Καρολίνα Λοϊτενέγγα και την οικογένειά της για οτιδήποτε χρειαστεί.

