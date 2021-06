Ημαθία

Αλεξάνδρεια: Νεκρός μοτοσικλετιστής σε τροχαίο

Ένας νεκρός άνδρας και ένας σοβαρά τραυματισμένος νεαρός είναι το αποτέλεσμα της σύγκρουσης μοτοσικλέτας με αυτοκίνητο.

Ο οδηγός μοτοσικλέτας που συγκρούστηκε με ΙΧ κατέληξε λίγες ώρες μετά το τροχαίο, που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Ο 38χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας, με συνεπιβάτη έναν 18χρονο συγκρούστηκε με το όχημα 57χρονης, κάτω από άγνωστες συνθήκες.

Οι δύο άνδρες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας και από εκεί στο Ιπποκράτειο, στη Θεσσαλονίκη.

Λίγες ώρες αργότερα, ο 38χρονος υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ ο 18χρονος παραμένει νοσηλευόμενος στο Ιπποκράτειο.

Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας.

