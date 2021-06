Δωδεκανήσα

Σεισμός στη Ρόδο

Σεισμική δόνηση ταρακούνησε το βράδυ της Παρασκευής το “Νησί των Ιπποτών”.

Σεισμός μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 8 το βράδυ της Παρασκευής, ανοικτά της Ρόδου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο 23 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ρόδου και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε σε 62,4 χιλιόμετρα.

