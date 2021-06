Ιωάννινα

Κεραυνός σκότωσε βοσκό 37 ετών

Μετά από πολλές ώρες έγινε αντιληπτή η τραγωδία που προκλήθηκε από τις έντονες καιρικές συνθήκες

Τραγωδία στο Ανήλιο του Μετσόβου.

Ένας 37χρονος έχασε τη ζωή του από χτύπημα κεραυνού.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο νέος βρισκόταν με το κοπάδι του σε ορεινή περιοχή, πάνω από το χιονοδρομικό κέντρο όταν το απόγευμα της Παρασκευής ξέσπασε μπόρα.

Πιθανόν θέλησε να προφυλαχθεί από την βροχή επιλέγοντας να καθίσει κάτω από ένα δέντρο.

Εκεί χτυπήθηκε από κεραυνό με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Το τραγικό συμβάν έγινε γνωστό με καθυστέρηση ωρών, αργά τη νύχτα κι αφού ο 37χρονος δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι του.

Έτσι ενημερώθηκαν οι αρχές και ακολούθησε επιχείρηση. Εντοπίστηκε μετά τα μεσάνυχτα στο σημείο όπου είχε χάσει τη ζωή του.

Πραγματοποιήθηκε μεταφορά άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του και παράδοσή του στο ΕΚΑΒ, από δύσβατο σημείο στην περιοχή του Ανηλίου Μετσόβου. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 19, 2021

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, βροχές και καταγίδες αναμένονται κατά τόπους και σήμερα και τις επόμενες ημέρες.

Πηγή: Epiruspost

